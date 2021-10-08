Суд впервые передал «нажитое на грехе» имущество в собственность РПЦ

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила принял решение конфисковать в пользу Русской православной церкви (РПЦ) денежные средства и недвижимость подсудимого, обвиняемого в мошенничестве.

«Подсудимый полностью признал свою вину и деятельно раскаялся в своих преступлениях. На всех этапах расследования он активно сотрудничал со следствием и сам обратился к суду с просьбой передать всё своё имущество, нажитое преступным путём, Русской православной церкви. Суд принял решение удовлетворить ходатайство и, учитывая все обстоятельства дела, признал, что подсудимый заслуживает снисхождения и приговорил моего подзащитного к условному сроку», – заявил адвокат Владимир Стрельцов.

В РПЦ поддержали решение суда и призвали распространить эту практику на всю Россию.

«Если глубоко воцерковлённый человек оступился, то мы просто обязаны помочь ему. И испокон веков Церковь протягивала руку всем своим чадам, не взирая на их происхождение и тяжесть совершенного деяния. Что касается этого решения суда, то мы считаем его абсолютно правильным. Человек осознал, что нажил имущество во грехе и добровольно попросил передать свои деньги и недвижимость Церкви. Эти средства пойдут на благое дело, в том числе на профилактику правонарушений и пропаганду честного образа жизни», – заявил глава ревизионной комиссии РПЦ, протоиерей Всеволод Махов.

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