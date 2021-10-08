Мнение: О планах ЦРУ убить Джулиана Ассанжа

О планах ЦРУ убить Джулиана Ассанжа

План ЦРУ отравить Ассанжа был не нужен. США нашли «законный» способ заставить его исчезнуть

Расследование Yahoo News раскрыло, что большую часть 2017 года ЦРУ раздумывало, использовать ли совершенно незаконные методы против предполагаемой угрозы со стороны Джулиана Ассанжа и Wikileaks. ЦРУ планировали или похитить его, или убить. Как ни потрясает такое разоблачение – абсолютное беззаконие главного разведывательного агентства США – публикация Yahoo скорее затемняет историю в целом.

Ассанжа не лишили свободы на более чем 10 лет из-за несостоявшейся преступной операции ЦРУ. На самом деле его держали в разных формах заключения (заставили исчезнуть) путем сотрудничества разных правительств и их разведок, с помощью юридических систем и СМИ, которые систематически нарушали его права и законные нормы отправления правосудия.

Реальность многолетнего преследования Ассанжа куда хуже, чем даже изображенные Yahoo мстительные бандиты из ЦРУ, обнаглевшие от безнаказанности.

Более 30 бывших высокопоставленных официальных лиц, из ЦРУ или из правительства Трампа помогли Yahoo составить картину из кусочков планов ЦРУ. Они показали, что ЦРУ рассматривало две главные возможности действий против Ассанжа, не считая усилий, которые заложили основу суда над Ассанжем в США.

Один план – похитить Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне, где он попросил политического убежища в 2012.

Целью было тайно привезти его в США – с нарушением суверенитета Эквадора и Англии, по сути «чрезвычайная передача». Это незаконное действие, которое США использовали после 11 сентября 2001, похищая подозреваемых в «войне против террора», обычно перевозя их в «секретные тюрьмы», где их пытали и держали без приговора суда. Вторым планом ЦРУ было убить Ассанжа – точнее, совершить бессудную расправу, чтобы заткнуть ему рот навсегда. Одним из планируемых методов было отравление.

Эти планы стоит иметь в виду, вспоминая о 2012 годе, когда Ассанж решил просить убежища в посольстве Эквадора, опасаясь злобы США за то, что он разоблачил военные преступления в Афганистане и Ираке. Ни единый журналист корпоративным СМИ не подтвердил, что ему есть чего опасаться. На самом деле, они насмехались над Ассанжем. Эти позднейшие разоблачения подтвердили то, что многим их нас было ясно давно: У Ассанжа были все причины просить убежища.

В раже отмщения

Давайте рассмотрим полную картину, которую затемнил отчет о планах ЦРУ

1. Усиление интереса ЦРУ к делу Ассанжа – и более открытая враждебность – результат публикации Wikileaks набора секретных документов о хакерских возможностях ЦРУ – так называемый “Vault 7”. ЦРУ назвало это «крупнейшей утечкой за всю историю ЦРУ» – и было глубоко унижено. Публикация Yahoo создает ошибочное впечатление, что до 2017 года против Ассанжа использовались обычные законные методы, и что только после публикации Vault 7 ЦРУ захотело отомстить и запугать Wikileaks против дальнейших разоблачений.

По словам одного из чиновников Трампа по безопасности: «Это был недолжный уровень внимания к Ассанжу, учитывая позор (ЦРУ), а не угроза, которую он представлял в целом. Мы никогда не должны были действовать из мести. То есть, поскольку незаконные планы ЦРУ не были применены, дело Ассанжа ведется вполне законно и все в порядке.

Но планы ЦРУ указывают на нечто совершенно противоположное. Он показывают, что ЦРУ так же взбесились от разоблачений Wikileaks их собственных преступлений, как и Пентагон, Госдеп и Белый дом от разоблачений их преступлений, и присоединились к ним, более активно участвуя в уже идущем беззаконии, чтобы покончить с Ассанжем и Wikileaks.

«Только посмейте»

С момента, когда юридические проблемы Ассанжа начались в конце 2010 года – когда стало известно, что две шведки начали голословно обвинять его в изнасиловании – ничто не делалось согласно процессуальной норме. Как я раньше показал на основе документов, дело Ассанжа велось исключительным, а не нормальным образом Швецией, Великобританией, Австралией и, все время на заднем плане – США.

Шведская полиция, СМИ и второй обвинитель – все вмешивались в дело, которое главный обвинитель уже объявил не содержащим уголовно-наказуемого деяния. Показания одной из женщин – которую другая подстрекала обратиться в полицию – были практически искажены и превращены в обвинение в изнасиловании, явно против ее желания.

Необъяснимым образом, Интерпол выдал "красное уведомление" на арест Ассанжа, которое обычно выдают для террористов и опасных преступников, вскоре после того, как власти Швеции разрешили ему уехать из страны.

В Великобритании суды одобрили ордер на выдачу Ассанжа, выданный без участия судебных властей Швеции. Это решение создало такой ужасный прецедент, что соглашение, на котором выдача была основана, был исправлен вскоре после этого, чтобы исключить повторение подобного решения.

Как только Ассанж спасся в посольстве Эквадора, правительство Великобритании окружило его множеством полицейских (что означало большие расходы). Какое-то время министры угрожали нарушить дипломатические протоколы, установленные законом, и послать полицию схватить Ассанжа на иностранной территории.

По решению суда на основе Закона о Свободе информации, начатого итальянской журналисткой Стефанией Маурици, мы знаем, что прокуратура Великобритании давила на шведских прокуроров, чтобы они не приезжали в Лондон для допросов Ассанжа с 2010–2011 годах, тем самым вынудив осаду посольства, которая началась вскоре после этого. Другие доказательства показывают, что шведские прокуроры регулярно допрашивали подозреваемых в Великобритании – только в деле Ассанжа это сделали невозможным.

Английские прокуроры уничтожили большую часть емейлов, связанных с Ассанжем. Несколько оставшихся -по ошибке – показывают, как они прямо вмешивались в дело, к которому по закону не имели никакого отношения. В одном, в ответ на предложение Швеции прекратить расследование против Ассанжа в 2013, английские чиновники угрожали: «Только посмейте!». Другой красноречиво утверждает: «Пожалуйста, не думайте, что этим делом занимаются как просто обычной выдачей».

«Законный» фарс

Это и многое другое происходило до того, как ЦРУ начало планировать в 2017 то, что разоблачили Yahoo. Два года спустя лондонская полиция выволокла Ассанжа из посольства – очень похоже на планы ЦРУ. С тех пор новые, еще более беззаконные «законные» суды – то ли за предполагаемое небольшое нарушение условий отпускания под залог, то ли за «шпионаж» – разоблачение преступлений США – держат Ассанжа бессрочно в тюрьме особо строгого режима в Лондоне.

То есть, идея, что ЦРУ вдруг попыталось вмешаться во вполне законный процесс – смехотворна.

Все в деле Ассанжа с самого начала было юридически неправильным – то есть не было законных оснований для самого дела. Это был «законный» фарс, для сокрытия грубой силы безответственной сверхдержавы, злой и напуганной, что, в цифровой век, ее тайны и преступления больше не будут укрыты от публики.

ЦРУ добавило не дополнительную заинтересованность в незаконной мести – это была основа обращения с Ассанжем с самого начала – а только новые незаконных методы, в которых они мастера – похищение и убийство.

В конце концов вверх взяли более хладнокровные, даже в правительстве Трампа, понимая, что фальшивая «законность» лучше послужит и скроет войну, которую США вели против усилий Ассанжа и Wikileaks сделать более видимыми действия государств и добиться ответственности за государственно преступления.

Кампания за пожизненное заключение для Ассанжа ведется с тем же пылом Байденом, как до того Трампом.

И суды Великобритании, включая верховный, активно пособничали в этом извращении правосудия.

ЦРУ сводит счеты

Нет сомнения, что мы узнали теперь о заговоре ЦРУ против Ассанжа отчасти и потому, что сменился президент. Часть этих разоблачений может быть результатом сведения счетов обиженных агентов с Помпео – начальником ЦРУ при Трампе. Разоблачения, в конце концов, исходят не от тех, кто стремиться к справедливости для Ассанжа. Это часть ЦРУ, чиновники, которые (как и Помпео) считают Ассанжа – «негосударственной вражеской разведкой». Как и для Помпео, Ассанж для них -«информационный террорист».

Но стоит отметить, что это именно Yahoo преподнесли нам эти разоблачения.

Три газеты с большим числом читателей и обширными ресурсами – New York Times, Guardian и Washington Post – тесно сотрудничали с Ассанжем в начале разоблачений Wikileaks, и получили огромные прибыли от публикации потрясающих документов.

У всех трех газет должна бы быть заинтересованность в том, чтобы Ассанжа на выдали в США и не засадили пожизненно, под предлогом, что его журнализм- «шпионаж», как утверждают правительства и Трампа, и Байдена.

И, возможно, самое важное – у этих трех газет долгая история контактов с разведслужбами, и они часто позволяют использовать себя для дезинформации и операций по психологическому воздействию.

Вспомним, например, что репортеры New York Times Джудит Миллер и Майкл Гордон стали излюбленными передатчиками лжи шпионских агентств про ОМП, что дало обоснование для нападения США на Ирак, оккупации и разрушения страны.

В Великобритании Guardian становилась все ближе к разведслужбам с тех пор, как порвала с Ассанжем и Гленом Гринвальдом, который добыл для нее разоблачения Сноудена о том, как «государство безопасности» США незаконно шпионит за населением.

Молчание СМИ

Как же вышло, что эти три газеты, с обширными источниками в спецслужбах и прошлым участием в делах Ассанжа, ничего не знали об этой истории за последние четыре года? Возможно ли, что ни один из этих 30 чиновников, которые дали материал Yahoo, не говорил и с этими газетами? Почему именно Yahoo News публикуют эти важные разоблачения?

И, возможно, еще важнее, как эти три газеты практически проигнорировали расследования Yahoo News, и до сих пор ничего не сделали, чтобы пойти дальше?

В Guardian так и слышится зевок, когда она упоминает эту публикацию в короткой заметке в сети (и немного более подробно – для читателей Австралии). Но она хотя бы упомянула. Я не смог найти ничего на эту тему в New York Times или Washington Post.

Или то, что немалое число высокопоставленных чиновников США признают, что ЦРУ всерьез планировало похищение или убийство журналиста, чьи публикации оказались столь важны в наше время, для них ничего не значит? Но все это безразличие или враждебность к сообщению об ужасной участи Ассанжа вполне в духе этих почтенных, якобы либеральных СМИ. Как все корпоративные СМИ, они по большей части игнорировали беззаконие, творящееся в судах Великобритании за последний год, которое должно закончиться в следующем месяце, когда ожидается последнее слушанием. Продолжающееся молчание СМИ можно понять только как пособничество в преследовании коллеги-журналиста.

Сговор с властями

Поведение Guardian было особенно вопиющим, как я показал ранее. Газета почти не скрывала свою вендетту против Ассанжа – большая часть которой была следствием разрыва с ним, когда один из старших репортеров безответственно раскрыл пароль Wikileaks для папки секретных документов, что использовал Вашингтон для обвинения Ассанжа в «шпионаже». У Guardian есть шкурный интерес – о чем они не говорят– в том, чтобы во всем винили Ассанжа, а не их.

В этом контексте надо понимать жалкую и злобную ложь – опять-таки, исходящую от шпионских служб – привязку Ассанжа к предполагаемому заговору между Трампом и Кремлем, которую либеральные СМИ повторяют как заведенные.

Репортаж Guardian, что помощник Трампа Пол Манафорт и неназванные «русские» постоянно навещали Ассанжа в посольстве, месте, которое находится под плотнейшим постоянным наблюдением, и не оставили ни малейшего следа, никогда не должен был бы попасть в печать. Простейшая проверка показала бы кучу возможных нестыковок. Но газета решила промолчать, а не исправить или отозвать публикацию.

Единственный возможный вывод из такого поведения либеральных СМИ – они не только не следят за властями, они служат властям. Они куда ближе к тайным, лживым, убивающим шпионским службам, чем к коллеге-журналисту, которого загоняют в пожизненную тюрьму.

Захват расширяется

Из публикации Yahoo также ясно, что шпионаж за Ассанжем и Wikileaks резко усилился после того, как Сноуден опубликовал свои секретные документы в 2013 в сотрудничестве с репортером Гленом Гринвальдом. Документы Сноудена показали, что США начали с использования новых цифровых технологий для тайной слежки за всем миром. А теперь США все больше направляют слежку на свое собственное население.

Быстро стало очевидно, что организация, направленная против таких секретов, как Wikileaks, стала важной угрозой для таких планов спецслужб США.

В публикации Yahoo показано, что правительство Обамы начало активнее и шире шпионить за Wikileaks.

К тому времени ЦРУ уже, конечно, было вовлечено, у них была специальная «команда по Wikileaks», которая тесно сотрудничала с коллегами-шпионами из дружественных стран – вероятно, со странами «Пяти глаз» – Канадой, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией (Один из источников – Уильям Иванина, который недавно вышел на пенсию с поста старшего чиновника контрразведки США – отметил ключевую роль «Пяти глаз» в деле Ассанжа).

Он сказал авторам публикации Yahoo, которые назвали его как главный не анонимный источник, что целью было «привязать Wikileaks к разведслужбам вражеского государства». Другими словами, целью было заявить, что Ассанж не был заинтересован в разоблачении преступлений из принципа, а что он действовал для подрыва интересов США в пользу враждебной иностранной силы.

Участь Ассанжа была решена правительством Обамы летом 2016 года, когда Wikileaks опубликовали имейлы Демократической партии, которые показали отобранную наследницу Обамы – Хиллари Клинтон – в весьма неприглядном свете и доказывали, что партия подтасовала праймериз, чтобы не допустить победы ее главного соперника – Берни Сандерса. Между прочим, Yahoo отмечает, что идея похитить Ассанжа – в нарушении суверенитета Эквадора и Великобритании – на самом деле появились до назначения Помпео главой ЦРУ.

Несмотря на сосредоточенность Yahoo на Помпео, на самом деле желание Обамы и Демократической партии отомстить позволило назначенцу Трампа иметь выбор – похитить Ассанжа или судить его за шпионаж. Чиновники Обамы немедленно обвинили Ассанжа в сговоре с Трампом, соперником Клинтон на выборах, и привязали его к «Рашагейту», то есть утверждению, что Трамп – марионетка Кремля. Учитывая, сколько лет – при Обаме и Трампе – пытались подтвердить это утверждение, используя самые передовые в цифровых технологиях страны, не странно ли, что они не смогли показать ничего?

Доказательства сговора Wikileaks с Россией так и не появились, хотя на этом утверждении основана теория заговора «Рашагейт».

Один необычно честный чиновник Роберт Литт, бывший главный советник руководителя национальной разведки, сказал Yahoo, что утверждения Помпео о работе Ассанжа на русских: «основываясь на данных, увидев которые, я подумал, что он слетел с катушек на этом».

Специальный прокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств такому утверждению. На слушаниях о выдаче в Лондоне они также не были подтверждены.

Единственная «улика» – статья Guardian о Манафорте, упомянутая выше, которая оказалась таким позорищем, что все причастные к ней предпочли о ней потихоньку забыть.

Карточный домик

Если бы на самом деле Ассанж и Wikileaks работали на Кремль, трудно представить, почему от этого не осталось ни следа.

Вместо этого Вашингтон основал большую часть своего обвинения Ассанжа в шпионаже на показаниях Сигурдура Тордарсона, осужденного педофила и финансового мошенника, который также работал на ФБР. Он теперь признает, что его показания были ложными, и что за ложь ему пообещали юридическую неприкосновенность.

Все дело против Ассанжа – карточный домик

Что любопытно, Yahoo News показывают, что, несмотря на отсутствие улик, чиновники министерства юстиции пытались состряпать «законное» дело против Ассанжа, чтобы не допустить двух возможностей сорвать их усилия держать Ассанжа в тюрьме и помешать им предъявить правдоподобные обвинения.

Первое – психованные планы ЦРУ, включающие похищение или возможные перестрелки в голливудском духе на улицах Лондона, чтобы не дать Ассанжу покинуть посольство. Если бы ЦРУ это удалось, чиновники министерства юстиции опасались, что Ассанж окажется в США без всяких формальных и правдоподобных обвинений против него.

Второе- у США стремительно кончаются предлоги для удержания Ассанжа под замком после того, как полиции позволили вытащить его из посольства в начале 2019 (новый президент Эквадора изменил официальную политику по убежищу для Ассанжа, вскоре после того, как МВФ согласилась предоставить огромный заем в 4,2 миллиарда долларов).

Швеция уже прекратила расследование дела Ассанжа в мае 2017. Так что Ассанжа посадили в тюрьму особо строгого режима по обвинению в мелком нарушении условий отпуска под залог. Это обвинение не обратило внимание на то, что он нарушил их только потому, что просил политического убежища, что признано международным правом. Судья в Великобритании назначи максимально возможно наказание за такое нарушение, давая время США состряпать дело о шпионаже, что дало предлог держать его в тюрьме с тех пор, в таких условиях во время пандемии, что это угрожает его жизни.

Пособничество Великобритании

Был ли это заговор Великобритании с США? Огромное число полицейских вокруг посольства, незаконные угрозы властей Великобритании вторгнуться в посольство Эквадора, первоначальное, крайне незаконное решение о выдаче, угрожающие имейлы прокуроров в Швецию, пособничество в удержании Ассанжа в тюрьме особо строгого режима в Лондоне, и известная роль «Пяти глаз», в которых Великобритания играет важную роль, все указывает на такой заговор.

Yahoo пишет, что «отставные чиновники имеют разные мнения о том, что именно правительство Великобритании знало о планах США похитить Ассанжа, но, однажды, чиновники США говорили об этом с англичанами» Другими словами – да, Великобритания знала о самых преступных частях планов США. Вопрос только, насколько сами англичане замешаны.

Один бывший контрразведчик заметил:

«Был спор с англичанами насчет «подставить вторую щеку» или глядеть в другую сторону, пока наша команда войдет и захватит. Но англичане сказали: «Нет, невозможно, вы на нашей территории этого не сделаете». Великобритания не могла оказаться публично замешана в незаконных действиях США, которые вели бы себя на улицах Лондона, как на улицах Могадишо. Поэтому доказательства показывают, что Великобритания постоянно была в заговоре больше 10 лет, чтобы помочь США превратить незаконную кампанию против Ассанжа и Wikileaks в якобы «законный» процесс выдачи через суд.

Опять-таки, в статье Yahoo:

Чиновники Белого дома составили запасной план: англичане посадят Ассанжа за нарушение условий отпуска под залог, и дадут прокурорам отсрочку в 48 часов, чтобы поспешить с обвинением. Другими словами, Великобритания действовала по указке США, удерживая Ассанжа за незначительное нарушение условий отпуска под залог.

Иванина подтвердил пособничество Великобритании усилиям США держать Ассанжа в тюрьме бессрочно, сообщил Yahoo что они составили «общий план», чтобы не допустить, что Ассанж свободным выйдет из посольства.

Ужасная правда

Правда в том, что как ни ужасны разоблачения Yahoo News, они далеко не передают в полном объеме реальности – США могут рассчитывать на многие страны, в том числе Великобританию, для заговора с целью предоставить «законное» прикрытие многолетней, тайной войны против Ассанжа и Wikileaks за разоблачение военных преступлений США. И еще ужаснее то, что все доказательства показывают, что США также могли манипулировать законными процедурами в Швеции и Великобритании, чтобы организовать заключение Ассанжа в тюрьму все это время, и сейчас тоже.

Yahoo News сослужили большую службу – вывели на свет часть реальности о преследовании Ассанжа. Но куда больше осталось в темноте. К сожалению, так называемые сторожевые псы властей слишком заняты своим корытом с кормежкой, чтобы вынюхивать оставшуюся часть правды.

Перевод с английского

https://www.jonathan-cook.net/blog/2021-09-30/us-plans-poison-assange/ – цинк

На что только не пойдешь, чтобы скрыть свои военные преступления и преследовать тех, кто посмел их разоблачать.

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