 

В военном госпитале Киева требовали взятки с участников АТО/ООС за получение статуса инвалида – СБУ

08.10.2021, 17:18, Новости дня
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Следствие получило данные о схеме предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. За это подозреваемые требовали от $1500. По предварительным подсчетам, действия должностных лиц госпиталя нанесли ущерб государственному бюджету Украины более чем на 20 млн грн.

Правоохранители задержали одного из фигурантов во время получения второй части неправомерной выгоды. Ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

“В рамках уголовного производства также проведены обыски по месту работы и жительства злоумышленников, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружены денежные средства, вероятно, полученные от противоправной деятельности”, – говорится в сообщении.

Правоохранители намерены сообщить о подозрении другим фигурантам дела.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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