 

При помощи iPhone можно будет управлять климатом в салоне авто

08.10.2021, 17:04, Новости дня
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Использовать смартфон как пульт дистанционного управления для отдельных функций в автомобиле – это уже не новая идея. Но американская компания Apple только-только приступила к ее реализации.

Разработчик обещает, что владельцы iPhone смогут при помощи своего гаджета управлять работой климатизатора в своем автомобиле, подогревать сиденья и осуществлять еще целый ряд действий.

Как минимум, вы будете получать сообщения о показателях самых важных датчиков, говорят представители компании. Система получила название CarPlay. А нужно-то было всего лишь связать смартфон с бортовым компьютером машины. Разумеется, для этого необходимо еще и специальное приложение, а также согласованный формат беспроводной передачи данных.



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