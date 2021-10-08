Опасный вирус поражает устройства на ОС Android

По сообщениям специалистов, занимающихся кибербезопасностью, мобильные устройства, управляемые операционной системой Android, снова оказались в большой опасности.

На сей раз угрозу представляет вирус-троян TangleBot, при помощи которого злоумышленники получают полный контроль над смартфоном или планшетом жертвы. Возможно также установить слежку за владельцем смартфона, осуществлять записи разговоров и пр. Однако вредонос поражает только Android, уточняют специалисты.

Вирус уже распространился в сетях Соединенных Штатов и Канады. Эксперты предполагают, что вскоре он может появиться также на Европейском континенте и в России. Это всего лишь вопрос времени, говорят они.