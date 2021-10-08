В Сочи со сбившего ребенка на электросамокате мужчины сняли обвинения

В Сочи суд прекратил в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который на электросамокате сбил двухлетнюю девочку, в результате наезда ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«Отец потерпевшей пояснил, что подсудимый полностью возместил ущерб и вред, причиненный преступлением, принимает активное участие в реабилитации ребенка, претензий к нему семья не имеет, в связи с чем, им было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении мужчины в связи с примирением сторон», – пояснили в пресс-службе, передает sochi-express.

Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил ходатайство удовлетворить, уголовное дело в отношении подсудимого прекратить в связи с примирением сторон.

Напомним, в конце августа в Сочи полиция начала проверку после того, как мужчина на электросамокате сбил ребенка, было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в СМИ появилось видео, на котором мужчина едет по улице Конституции в Сочи на электросамокате, врезается в ребенка и проезжает дальше, не останавливаясь.