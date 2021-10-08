 

В Сочи со сбившего ребенка на электросамокате мужчины сняли обвинения

08.10.2021, 17:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Сочи суд прекратил в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который на электросамокате сбил двухлетнюю девочку, в результате наезда ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«Отец потерпевшей пояснил, что подсудимый полностью возместил ущерб и вред, причиненный преступлением, принимает активное участие в реабилитации ребенка, претензий к нему семья не имеет, в связи с чем, им было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении мужчины в связи с примирением сторон», – пояснили в пресс-службе, передает sochi-express.

Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил ходатайство удовлетворить, уголовное дело в отношении подсудимого прекратить в связи с примирением сторон.

Напомним, в конце августа в Сочи полиция начала проверку после того, как мужчина на электросамокате сбил ребенка, было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в СМИ появилось видео, на котором мужчина едет по улице Конституции в Сочи на электросамокате, врезается в ребенка и проезжает дальше, не останавливаясь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / Ширвиндт выплатил 400 тыс. рублей пострадавшей в ДТП женщине

05.10 / ДТП в Броварах. Жена полицейского, сбившего двух женщин, предлагала деньги семье пострадавших

29.08 / На форуме в Киеве выступит сестра Цукерберга

28.07 / Набсовет НАК “Нафтогаз”, не дожидаясь конца года, определил премии для четырех членов правления за работу в 2021 году – СМИ

21.10 / Бутусов: Президенту и “слугам народа” не стоит ехать на тыловые базы на Донбассе для показушного обеда, фотосессии киевских гостей уважения не вызывают

27.01 / Лиев: Вопрос воды в Крыму интересен местным оккупационным властям. А значимость этой темы для Кремля сильно переоценена

01.06 / Москва разъяснила цель восстановления военных объектов в Арктике

07.09 / Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военный получил ранение – группировка “Восток”

03.09 / Euronews – нелегальная миграция через Ла-Манш бьёт все рекорды

15.09 / Сафронову пообещали показать материалы, в передаче которых он обвиняется

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика