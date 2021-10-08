Калининградский губернатор объяснил цель строящих канал через Балтийскую косу поляков

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08.10.2021, 17:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРешение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу не связано с экономическими причинами, он нужен для переброски танков, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!» – сообщил Алиханов в беседе с Daily Storm. Он добавил, что это понимают все, в том числе и председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

По словам Алиханова, ни у польских судов, ни у судов других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга, несмотря на то, что они должны проходить через российские территориальные воды, чтобы попасть туда. «Никакой географией ни Москва, ни региональная власть никогда не пользовались и спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив», – отметил он.

Он напомнил, что строительство данного канала ведется в нарушение международного права и может привести к экологической катастрофе в регионе.

Напомним, в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе. Евросоюз потребовал, чтобы Польша не начинала возведение судоходного канала через Балтийскую косу до одобрения проекта Еврокомиссией.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Польше для осуществления проекта необходимо будет пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией. Также он отметил ряд экологических рисков, которые поведет за собой этот проект. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша стремится построить этот судоходный канал.



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