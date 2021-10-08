Мнение: ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ — ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?
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Чиновники из Смольного хотят знать все! Данные о передвижении, времени на дорогу и уровне доходов. Сколько приезжает гостей города и сколько тратят туристы.
Пока неизвестно, насколько конфиденциальны будут геоаналитические данные, но тендер уже объявлен. 35 млн тому, кто готов заняться проектом, следить за перемещениями горожан с помощью сим-карт.
Инициатива администрации Санкт-Петербурга вполне понятна, но не наступают ли таким образом власти на наши права и свободы?
Такая инициатива, как считают некоторые эксперты, неминуемо столкнется с юридическими проблемами.
Судя по всему, Смольному не знакомы такие понятия, как персональные данные и тайна личной жизни.
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Источник: Достало
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