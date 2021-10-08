Кофе + лимон: как приготовить лучший напиток для похудения

Мы начинаем утро со стакана воды, иногда добавляем в него лимон, а только потом можем выпить ароматный чай или любимый кофе. Один из способов сделать напиток с кофеином более полезным – добавить немного меда вместо сахара, корицы и немного натурального какао. Как насчет ломтика лимона? Вкусный, освежающий, но также имеющий ряд преимуществ для здоровья. Предлагаем вам простой способ приготовления кофе с лимоном.

Польза кофе с лимоном

Сочетание кофе и лимона помогает естественным образом вывести токсины из организма. Это хороший способ улучшить пищеварение. Кофе содержит кофеин, который улучшает перистальтику кишечника. С другой стороны, лимон рекомендуется при проблемах с пищеварением и особенно при запорах. Но, несмотря на всю полезность, все-таки не стоит перебарщивать с употреблением кофе с лимоном.

Еще одно преимущество употребления кофе с лимоном заключается в том, что он способствует сжиганию большего количества лишнего жира, превращая его в источник энергии. Это делает его полезным напитком во время диеты.

Нельзя забывать, что лимоны – богатый источник антиоксидантов. Они способствуют устранению свободных радикалов, замедляют процессы старения, образование морщин. Чашка кофе также способствует долголетию.

Кроме того, один из наиболее эффективных способов снизить уровень стресса в организме – выпить чашку кофе с лимоном. Этот кофейно-цитрусовый напиток способен разогнать наш метаболизм на 10%, что позволяет употреблять его во время похудения.

Как приготовить кофе с лимоном

Приготовьте 240 мл черного кофе. Когда напиток немного остынет, добавьте в него ломтик лимона или свежевыжатый сок лимона. Искусственные заменители лучше не использовать. Летом в кофе можно добавлять кубики льда.

Кому следует избегать кофе с лимоном

Во-первых, любой кофе запрещен для людей с язвой и гастритом. Это объясняется тем, что он увеличивает выработку соляной кислоты в желудке. Этот напиток также не рекомендуется людям с повышенным давлением. Если ранее диагностирована аллергия на цитрусовые, то кофе с лимоном лучше не пить.