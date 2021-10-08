 

Политолог Георгий Бовт рассказал о влиянии скачка цен на газ на европейцев

08.10.2021, 16:46, Разное
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Обстановка на рынке энергоносителей сложилась настолько неоднозначная, что эксперты до сих пор спорят о последствиях скачков цен на газ. Георгий Бовт считает, что простой потребитель может и вовсе не заметить происходящего.

В качестве фактора, снижающего критическую значимость газа для европейцев, он рассматривает климат. Дело в том, что зима в Европе очень мягкая и комфортная. Вдобавок ко всему, жители Европы и без экстремальных скачков цен привыкли экономить на отоплении.

“Они там ходят всю зиму в соплях, поскольку они экономят на отоплении”, – подчеркнул политолог.

Помогут европейцам и другие бытовые привычки, обусловленные короткой и относительно теплой зимой. Чаще всего они отапливают помещение с помощью электрических обогревателей. Используют европейцы и газ, однако зачастую у них нет централизованной системы – приходится использовать баллоны, что сильно пожароопасно.

Как бы то ни было, европейские потребители воспитали в себе привычку жить зимой в условиях постоянной экономии ресурсов. Нынешний скачок цен может пройти для них совершенно незаметным.



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