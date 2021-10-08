 

Ученые заявили, что болезнь Альцгеймера и COVID-19 имеют общий ген

08.10.2021, 16:42, Разное
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Ученые провели исследование под руководством специалистов Университетского колледжа Лондона, которое помогло выявить определенный ген, который влияет на риск и болезни Альцгеймера, и коронавируса, протекающего в тяжелой форме.
Как заявили эксперты, конкретный ген OAS1 увеличивает возможность возникновения болезни Альцгеймера примерно на 4-7 процентов. Родственные версии одного и того же гена повышают на 25 процентов вероятность летального исхода.

«У заболевших коронавирусом в тяжелой форме все чаще наблюдаются воспалительные образования в отделах головного мозга. Наше исследование помогло распознать определенный ген, способствующий обостренному ответу иммунитета. Он увеличивает риск развития как COVID-19, так и болезни Альцгеймера», – рассказал Дервис Салих, ведущий исследователь из Британского научно-исследовательского института.

Ученые сделали еще одно заявление: «Активное развитие гена OAS1 видоизменяется с возрастом. Поэтому дальнейшие изучения генов могут дать ответ на вопрос, по какой причине пожилые люди являются более уязвимыми перед такими недугами как COVID-19, болезнь Альцгеймера и иными родственными заболеваниями».

Источник: ufacitynews.ru



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