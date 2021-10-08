Ученые: Женский алкоголизм гораздо опаснее мужского

Ученые из США доказали, что женский алкоголизм гораздо опаснее мужского. Отличия начинаются уже после первого приёма горячительного напитка и сказываются на здоровье человека.

В ходе эксперимента исследователи из Weill Cornell Medicine проверяли работу мозга самцов и самок лабораторных мышей, при попадании в кровь алкогольной продукции. Оказалось, что у разных полов реакция отличалась в терминальной плоскости. Именно там сосредоточена функция головного мозга, которая отвечает за естественный «тормоз» при чрезмерном употреблении спиртного. Эта часть у самок оказалась более возбудима. Таким образом, при одинаковом количестве алкоголя, последствия для женщин куда сильнее и быстрее вырабатывается зависимость.

Данное исследование показало, что существует половое различие между видами алкоголизма. У женщин также быстрее наступают болезненные состояния, связанные с алкогольной зависимостью. Подобное тревожит экспертов, так как за последние десятилетия количество пьющих женщин постоянно растёт, что в будущем может привести к отсутствию разрыва между мужскими и женскими запоями, пишет интернет-издание «Народные Новости».