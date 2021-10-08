Украина готова заменить российские ракетные двигатели – глава Госкосмоса

Он отметил, что российские двигатели стояли на американских ракетах и украинских ракетах “Зенит”.

“Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ, это дает возможность говорить нам, что это 100% реализуемый проект. Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше”, – сказал Тафтай.

Он добавил, что Украинв провела разработки в этом направлении и выразил уверенность, что замена российских двигателей – “реализуемая вещь”.

Контекст:

Тафтай рассказал 8 мая этого года, что с 2018 года в Украине нет космической программы, финансирования и мероприятий в космической сфере не выполняют. По его информации, в космической программе Украины на ближайшие пять лет предусмотрена реализация нескольких целей, среди которых – вывод на орбиту семи спутников.

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