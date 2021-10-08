 

Арахамия рассказал, когда “Слуга народа” обсудит кадровые изменения в Кабмине

08.10.2021, 16:24, Новости дня
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“По министрам мы действительно будем определяться 18 октября, у нас будет фракция”, – сказал он. 

По словам Арахамии, пока неизвестно, будет ли на этом заседании президент Владимир Зеленский, но будут кандидаты на должности.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал, что кадровые изменения в правительстве анонсируют после стратегического заседания фракции, которое состоялось в Трускавце 1–3 октября. Однако СМИ сообщили, что “Слуга народа” намерена обсуждать отставки в Кабмине на отдельном заседании в Киеве.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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