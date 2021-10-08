Историки рассказали, чем занимались жители Ближнего Востока 12 тыс. лет назад

Археологи сделали новое историческое открытие в процессе исследование древней стоянки людей в районе реки Иордан. Речь идет о племенах, живших на этом месте примерно 12 тысяч лет назад. Как оказалось, они добывали себе пищу, в основном, ловлей рыбы.

На месте древней стоянки найдены десятки костяных крючков, а также другие приспособления, которые, очевидно, являются рыболовецкими снастями. Исследования проводила международная группа ученых из Израиля, Германии, США и Италии.

Также удалось установить, что леску в то время изготавливали из растительных волокон. Все снасти весьма недолговечны. Скорее всего, люди больше времени тратили на их изготовление, чем на саму рыбалку. Видимо, рыбы в реке было очень много, и поймать ее не составляло особого труда даже при помощи самых примитивных приспособлений.