 

В Санкт-Петербурге хотят создать термоэлектрическую зарядку для смартфонов

08.10.2021, 16:10, Новости дня
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Сотрудники СПбПУ (Санкт-Петербург) заявляют о начале работ над созданием термоэлектрического генератора нового типа. Данное устройство будет небольшого размера – примерно пять на два миллиметра. Его можно будет носить с собой, чтобы при необходимости зарядить, например, мобильный телефон или умные часы.

Вообще-то, термоэлектрические зарядки уже представлены на мировом рынке. И служат они той же самой цели. Однако российские разработчики утверждают, что они намерены превзойти все известные аналоги по эффективности и удобству в эксплуатации.

Теоретическая часть разработки уже почти завершена. Вскоре разработчики перейдут к созданию рабочего прототипа. Напомним, что такие устройства достаточно поместить на какую-либо горячую поверхность, и они начинают генерировать ток.



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