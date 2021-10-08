В Санкт-Петербурге хотят создать термоэлектрическую зарядку для смартфонов

Сотрудники СПбПУ (Санкт-Петербург) заявляют о начале работ над созданием термоэлектрического генератора нового типа. Данное устройство будет небольшого размера – примерно пять на два миллиметра. Его можно будет носить с собой, чтобы при необходимости зарядить, например, мобильный телефон или умные часы.

Вообще-то, термоэлектрические зарядки уже представлены на мировом рынке. И служат они той же самой цели. Однако российские разработчики утверждают, что они намерены превзойти все известные аналоги по эффективности и удобству в эксплуатации.

Теоретическая часть разработки уже почти завершена. Вскоре разработчики перейдут к созданию рабочего прототипа. Напомним, что такие устройства достаточно поместить на какую-либо горячую поверхность, и они начинают генерировать ток.