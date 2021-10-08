Названо число российских боевых кораблей в Мировом океане

В Мировом океане находятся порядка 100 российских военных кораблей, сообщил главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов, главком также поздравил подчиненных с Днем командира корабля.

Евменов направил поздравления адрес командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров около 100 кораблей и судов, цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».

В телеграмме Евменов подчеркнул, что обязанности командира широки и многообразны, а требования, предъявляемые к нему, воплощаются в авторитете командира.

«Личный профессионализм, непреклонная твердость, спокойствие, выдержка и уважение к подчиненным, забота о них являются непременными условиями укрепления авторитета командира. Главное для командира – это любить свое командирское дело, отдать себя всего своему кораблю», – подчеркнул главком.

День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна отмечают 8 октября.

В мае 2021 года сообщалось, что в Мировом океане выполняют задачи более 60 кораблей и судов обеспечения.