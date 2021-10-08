Инвесторы Кубани намерены вложить больше 60 млрд рублей в строительство гостиниц

Инвесторы Краснодарского края планируют вложить в рамках льготного кредитования около 66 млрд рублей в строительство 4,3 тыс. новых гостиничных номеров в Сочи, Анапе и Абрау-Дюрсо, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Что касается льготного кредитования, то на валидации сейчас находится восемь проектов по строительству и реконструкции гостиниц: три – в Сочи, четыре – в Анапе и один – в Абрау-Дюрсо. Инвесторы планируют вложить около 66 млрд рублей и построить 4,3 тыс. новых номеров категорий четыре и пять звезд», – отметил Чернышенко, слова которого привели в сообщении пресс-службы аппарата вице-премьера, передает РИА «Новости».

По его словам, инвесторы Краснодарского края в рамках нацпроекта по туризму получили 11 грантов, в том числе для реализации трех проектов в Большом Сочи. Работа по ним уже идет и будет завершена к концу года. Он также добавил, что по предварительным оценкам, регион был одним из самых востребованных при покупке туров в рамках кешбэка.

Чернышенко отметил, что по возврату части стоимости путевок в детские лагеря Краснодарский край также на первом месте по количеству поданных заявлений. Их поступило почти 15 тыс. Он уточнил, что с июня по сентябрь город посетили 2,8 млн туристов. А с начала года количество гостей составило 5,8 млн человек, что на 6,3% больше 2019 года.

Вице-премьер подчеркнул, что продажи туров на период зимних праздников уже превысили 40%. В течение всего зимнего сезона прогнозируется загрузка отелей на 80%, а в новогодние праздники – около 90%. Также в этом году в Сочи в прибрежном кластере будут работать около 30 зимних пляжей.

«Благодаря поддержке правительства и губернатора Краснодарского края в Сочи активно развивается санаторно-курортная отрасль. Наш город по-прежнему остается одним из главных направлений для отдыха в России. Вся индустрия гостеприимства уверенно адаптировалась к работе в условиях антиковидных мер, мы успешно провели летний сезон и сейчас ожидаем хороших показателей в зимнем. Планируем по итогам года принять 6,8 млн гостей», – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский на встрече с вице-премьером.

Ранее сообщалось, что новый курортный город, который собираются построить на западе Крыма, сможет принимать до 50 тыс. человек в турсезон.