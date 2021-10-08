Стало известно число оставшихся людей под завалами дома в Батуми

От десяти до пятнадцати человек могут оставаться под завалами обрушившейся в пятницу в полдень пятиэтажки, сообщил прибывший на место глава МВД Вахтанг Гомелаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Министр сообщил, что на связь из-под завалов выходят два человека. На месте работают до двухсот спасателей. Вахтанг Гомелаури сообщил, что, по предварительным данным, причиной обрушения могли стать выполнявшиеся в доме в одной из квартир на нижних этажах с нарушениями правил техники безопасности строительные и ремонтные работы. В Батуми направился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

До этого из-под завалов извлекли подростка и госпитализировали, он жив. Также был спасен младенец.

«В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети – в школе. В настоящее время в развалинах ищут около восьми человек», – передает РИА «Новости» сообщение телекомпании «Рустави2».

Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. По данным грузинских телекомпаний, были спасены ребенок и мужчина, они госпитализированы. Общее число пострадавших и попавших под обвалы пока неизвестно. Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа, сообщила исполняющая обязанности мэра города Лела Сурманидзе.