Андрей Тяжельников: «Чаще всего проблему иммунодефицита можно решить без БАДов»

«Большинство людей используют различные БАДы, забывая о том, что решить проблемы с иммунитетом можно прибегнув к простейшим способам», – поделился своим мнением главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист рассказал, что возможность организма человека бороться с вирусами базируется на общем состоянии его физического здоровья. Например, если индивид пребывает в стрессовом состоянии, то иммунитет не будет выполнять свои функции на удовлетворительном уровне. Андрей Тяжельников считает, что способы укрепления иммунной системы очень просты.

«Необходимо качественно высыпаться, сбалансировать режим питания, отказаться от вредных привычек, начать заниматься спортом, не давать доминировать напряжению, носить одежду, соответствующую погодным условиям, чтобы не допустить переохлаждения организма», – такие советы дал врач.

Как считает Тяжельников, если нормализировать образ жизни, то это решит большинство иммунных проблем, что, в свою очередь, является причиной не принимать посторонние биостимуляторы. Однако, если же человек чувствует недомогание, то лучший выход из ситуации – консультация с врачом, потому что проблема может быть намного серьезнее, чем иммунодефицит.

Источник: gazeta.a42.ru