 

Ученые научились выявлять рак простаты по выдоху

08.10.2021, 15:48, Разное
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Ученые после проведения трехлетнего эксперимента научились выявлять по одному выдоху пациента опасный вид онкологии. Речь идет о раке простаты. Авторы научной работы заявили, что точность этого метода превысила отметку в 95%.
Ученые уже давно выдвигали гипотезу, которая свидетельствует о том, что метаболиты присутствуют в выдыхаемом воздухе. По этим легким молекулам можно отслеживать состояние здоровья человека. Вывод нобелевского лауреата Лайнуса Полинга врачам длительное время не удавалось проверить в медпрактике. Большинство исследователей хотели проводить свои изыски посредством анализа выдоха методом масс-спектрометрии. Однако он требует повышенной подготовки и является трудоемким. Точность этого метода оценивалась как недостаточная.

Ученые для определения рака кишечника применили методики поглощающей Фурье-спектроскопии. Посредством этого способа исследователи выявили несколько спектральных диапазонов. Они различаются у больных онкологией людей и тех, кто абсолютно здоров.

Каждый диапазон идентифицировался как вид молекулы-метаболита. Практические эксперименты показали, что у пациента с раком в выдохе не появляется никаких дополнительных элементов, но присутствует их ярко выраженный дисбаланс.

Источник: iz.ru



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