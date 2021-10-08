Парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ – помочь ему поздравить кумира из тюрьмы – Палатный

Политик сравнил поздравление Путина с поздравлением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера во время Второй Мировой войны.

“На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и родителей, выходит Кива, представляющее государство Украина, и увлекательно, с собачьей верностью в глазах, поздравляет Путина – своего кумира. Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем страны. Поэтому парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ – помочь ему поздравить кумира из тюрьмы”, – написал Палатный.

Он обнародовал обращение партии “УДАР Виталия Кличко” к депутатам Верховной Рады и СБУ.

“В Службу безопасности Украины: возбудить уголовное производство в отношении Кивы Ильи Владимировича по статье 111 УК “Государственная измена” – деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства”, – говорится в обращении.

В партии УДАР считают, что комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о Кивой присяги народного депутата и инициировать процесс лишения мандата. В обращении партийцы призвали СНБО и президента принять меры в отношении Кивы – наложить на него санкции и лишить гражданства.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/1603712903298770

Контекст:

Кива поздравил президента страны-оккупанта России Владимира Путина с днем рождения. 7 октября в своем Telegram он опубликовал видео: на фоне украинского флага политик заявил, что хочет поздравить “лидера своей нации и дружественного нам народа” Путина. “С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире”, – обратился к Путину нардеп.

По мнению Кивы, Путин “пишет новую историю славянского мира и славянского единства”. “Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила, с днем рождения, Владимир Владимирович!” – резюмировал депутат от ОПЗЖ.

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