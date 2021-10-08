 

Парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ – помочь ему поздравить кумира из тюрьмы – Палатный

08.10.2021, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политик  сравнил поздравление Путина с поздравлением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера во время Второй Мировой войны.

“На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и родителей, выходит Кива, представляющее государство Украина, и увлекательно, с собачьей верностью в глазах, поздравляет Путина – своего кумира. Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем страны. Поэтому парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ – помочь ему поздравить кумира из тюрьмы”, – написал Палатный.

Он обнародовал обращение партии “УДАР Виталия Кличко” к депутатам Верховной Рады и СБУ.

“В Службу безопасности Украины: возбудить уголовное производство в отношении Кивы Ильи Владимировича по статье 111 УК “Государственная измена” – деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства”, – говорится в обращении.

В партии УДАР считают, что комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о Кивой присяги народного депутата и инициировать процесс лишения мандата. В обращении партийцы призвали СНБО и президента принять меры в отношении Кивы – наложить на него санкции и лишить гражданства.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/1603712903298770

Контекст:

Кива поздравил президента страны-оккупанта России Владимира Путина с днем рождения.  7 октября в своем Telegram он опубликовал видео: на фоне украинского флага политик заявил, что хочет поздравить “лидера своей нации и дружественного нам народа” Путина. “С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире”, – обратился к Путину нардеп.

По мнению Кивы, Путин “пишет новую историю славянского мира и славянского единства”. “Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила, с днем рождения, Владимир Владимирович!” – резюмировал депутат от ОПЗЖ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.06 / “Киборг” Рахман прокомментировал возможное затягивание Медведчуком его освобождения из плена

29.03 / Пандемия COVID-19. Жителям Мальты запретили собираться более двух человек

06.07 / Убийство популярного певца в Эфиопии привело к массовым протестам, более 160 погибших

26.10 / “Обычная счастливая семья”. Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом

22.01 / Deutschlandfunk – договор о запрете ядерных вооружений ни к чему не обязывает главных игроков — но может осложнить им жизнь

11.02 / Гибридный суперкар McLaren Artura покажут 17 февраля

24.12 / На дистанционку перешли 64% российских студентов

08.05 / В Непале за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в 30 раз

01.07 / Пентагон: вывод сил США из Германии будет способствовать сдерживанию России

30.05 / Китайский космический грузовик состыковался с орбитальной станцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика