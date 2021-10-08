 

В Швеции построят свой космодром

08.10.2021, 15:16, Новости дня
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Новый космический проект хотят реализовать в Швеции. Как стало известно, его стоимость составит 120 миллионов шведских крон.

Речь идет о строительстве собственного космодрома в северной части страны около Кируны. Компетентные источники сообщают о том, что договор о финансировании работ уже подписан между корпорацией SSC, занимающейся космическими проектами, и Северным инвестиционным банком.

По мнению экспертов, шведам просто надоело платить деньги за использование чужих стартовых площадок, и они решили создать свою. Таким образом, в клубе космических держав появился еще один участник. С нового космодрома в первые годы эксплуатации будут запускаться преимущественно орбитальные спутники.



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