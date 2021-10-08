 

Ученые раскрыли предназначение древних святилищ в Ингушетии

08.10.2021, 15:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ранее археологи обнаружили два древних святилища в Ингушетии на Столовой горе. По предварительным данным, они могли быть построены еще в XVI веке. Ученые долго не могли понять, каким образом использовались данные объекты.

Разумеется, религиозный компонент здесь должен был присутствовать, отмечают специалисты. Однако у данных святилищ точно было еще и другое предназначение. Археологи полагают, что они служили как древние обсерватории.

Мят-Сели и Мятер-Дяла отлично подходят для наблюдения за звездами, говорят ученые. Это отличает их от всех остальных святилищ, построенных на Кавказе. Обычно культовые сооружения «прятались» где-то в ущельях. А здесь – совсем иная ситуация.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / В Минске произошли столкновения протестующих с милицией

09.04 / Япония сбросит очищенную радиоактивную воду с “Фукусимы” в океан – СМИ

22.11 / Меладзе вновь заявил о проблемах артистов во время пандемии

18.03 / Hill – разведка США обвинила Москву в стремлении сорвать избрание Байдена

12.09 / В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось новое сообщение

01.07 / Озвучена позиция ЕС по поправкам к российской Конституции

28.07 / Захват заложников в Полтаве. Полиция составила психологический портрет преступника

03.09 / Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

20.10 / Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

09.12 / Япония выразила протест из-за кораблей Китая у островов Сенкаку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика