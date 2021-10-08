Ученые раскрыли предназначение древних святилищ в Ингушетии

Ранее археологи обнаружили два древних святилища в Ингушетии на Столовой горе. По предварительным данным, они могли быть построены еще в XVI веке. Ученые долго не могли понять, каким образом использовались данные объекты.

Разумеется, религиозный компонент здесь должен был присутствовать, отмечают специалисты. Однако у данных святилищ точно было еще и другое предназначение. Археологи полагают, что они служили как древние обсерватории.

Мят-Сели и Мятер-Дяла отлично подходят для наблюдения за звездами, говорят ученые. Это отличает их от всех остальных святилищ, построенных на Кавказе. Обычно культовые сооружения «прятались» где-то в ущельях. А здесь – совсем иная ситуация.