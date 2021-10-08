В РФ заключили 30 тыс. договоров с гражданами на догазификацию

Заключено уже 30 тыс. договоров с гражданами РФ на догазификацию, часть из них выполнена, информирует пресс-служба правительства.

В сообщении на сайт правительства говорится, вице-премьер Александр Новак провел заседание Федерального штаба по газификации. Были рассмотрены темпы догазификации домовладений в регионах, а также актуальные меры поддержки граждан при подведении газа к принимающему оборудованию, уточняется в сообщении.

Указывается, «на текущий момент с гражданами заключено 30 тыс. договоров на догазификацию, часть из них уже исполнена».

По словам Новака, все основные федеральные нормативные акты, необходимые для эффективного исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по догазификации регионов, уже приняты.

«Это гарантирует возможность оказания полного перечня необходимых услуг гражданам со стороны региональных газораспределительных организаций, в том числе и независимых», – приводятся слова вице-премьера.

По итогам заседания штаба Новак дал поручения регионам по дальнейшему ускорению темпов заключения и исполнения договоров по подведению газа. Кроме того, поручено в течение недели рассмотреть на региональных штабах и предоставить правительству перечень актуальных мер поддержки населения в части проведения льготного подключения непосредственно на территории собственника участка.

«Необходимо точно в срок исполнять поручения президента. В том числе, следить за динамикой конечных цен на газовое оборудование в рознице, чтобы оно оставалось доступным для всех категорий граждан», – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в РФ создан единый оператор газификации для подключения газа в дома граждан.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации сдерживать рост цен на оборудование.

Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции ЕР о бесплатном доведении газа до участков. До этого партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.