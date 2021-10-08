В результате отравления в Оренбургской области пятеро детей остались сиротами

В Оренбургской области пятеро детей остались сиротами после гибели родителей от суррогатного алкоголя, сообщили в региональном правительстве.

Всего от суррогатного алкоголя в регионе пострадали 36 человек, 18 из них умерли, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение областного правительства.

Двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По уголовному делу задержаны шестеро.

«В селе Акжарское погибла семья, муж и жена, у которых осталось пять детей. Их взяла под опеку тетя, которая живет в Ясном. Глава региона поручил местным властям оказать семье всю необходимую помощь», – добавили в правительстве.

Губернатор региона Денис Паслер отметил, что в случае необходимости руководство Оренбургской области выделит средства из резервного фонда.

«Также необходимо поддержать родственников, выделить средства на погребение», – указал он.

Паслер обратился к главам территорий с требованием провести рейдовые проверки.

«Но главное сейчас – работа с населением. Подомовые обходы, общение с односельчанами – нужно всем провести эту работу. Впереди выходные, и у людей может оставаться уже купленный суррогатный алкоголь. Сделайте особый акцент на этой работе, цена – жизнь людей», – подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось о 17 погибших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области. До этого отмечалось, что следователи задержали трех подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя.