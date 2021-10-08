 

Памфилова поздравила Муратова с Нобелевской премией

08.10.2021, 15:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлавред «Новой газеты» Дмитрий Муратов готов слушать оппонентов, но при этом тверд и непреклонен, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, говоря о присуждении Муратову Нобелевской премии мира.

«Умение идти наперекор любой конъюнктуре в отстаивании своих принципов и достижении поставленных целей, искусство сочетать при этом твердость, последовательность и непреклонность – с готовностью слышать точку зрения самых непримиримых оппонентов и даже идти с ними на компромисс, если того требует спасение жизни и достоинства человека, оказавшегося в беде. Об этих качествах Муратова я знаю не понаслышке», – приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.

Глава Центризбиркома добавила, что тем, кого Муратов считает друзьями, «повезло».

«Поздравляю Дмитрия с заслуженной наградой и желаю ему самого главного – здоровья», – заключила Памфилова.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

В Кремле уже поздравили Муратова с присуждением награды.

Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания..



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