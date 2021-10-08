Два участка бывшей промзоны “Верхние Котлы” ждет комплексное развитие

В прошлом году в Москве была запущена программа реновации промышленных зон

“Индустриальные кварталы”. На полузаброшенных территориях создаются новые рабочие места, строятся социальные объекты, развиваются высокотехнологические производства.

Так, в рамках программы реорганизуют два участка бывшей промзоны “Верхние Котлы”, общая площадь которых составляет почти пять гектаров. Благодаря комплексному развитию этой территории появится около тысячи новых рабочих мест. Здесь за средства инвесторов построят около 60 тысяч квадратных метров недвижимости, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты общей площадь свыше 20 тысяч квадратных метров. В этой местности также откроются кафе и рестораны.

На территории экс-промзоны “Верхние Котлы” начнут работу современные высокотехнологичные предприятия площадью 30 тысяч квадратных метров. Будут возведены и объекты общественно-делового назначения общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

Напомним, первый договор в рамках программы “Индустриальные кварталы” был заключен летом 2020 года. Тогда стало известно, что комплексное развитие ждет промзону “Октябрьское поле”, площадь которой составляет 5,92 гектара.

В рамках программы планируется реорганизовать почти две тысячи гектаров перспективных для развития города территорий. В таких местах потенциально можно построить 33 миллиона квадратных метров недвижимости: 10 миллионов квадратных метров промышленной, 14 миллионов – общественно-деловой и девять миллионов – жилой застройки, в том числе, объекты из программы реновации.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о комплексном развитии промзон “Зюзино”, расположенной между Одесской и Керченской улицами, и “Южный порт”, которая располагается между улицей Коломникова, Шоссейным проездом и Проектируемым проездом № 3723.

На реализацию проектов в рамках программы “Индустриальные кварталы” в районах Зюзино и Печатники необходимо примерно 12-13 лет. Объем инвестиций в общей сложности составит, предположительно, 50 миллиардов рублей.