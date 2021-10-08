На севере Москвы идет капитальный ремонт двух поликлиник

В Москве продолжается реализация масштабной программы по модернизации медучреждений. В нее включены 137 объектов – примерно треть всего поликлинического фонда столицы. 23 медучреждения уже открылись после капитального ремонта, еще 50 объектов находится в работе.

Так, в настоящий момент в САО специалисты модернизируют две поликлиники – в районах Ховрино (улица Флотская, дом 9а, стр. 1) и Сокол (Чапаевский переулок, дом 4). Согласно проектам, в зданиях изменится планировка, благодаря чему появится больше открытых пространств, увеличится полезная площадь. Самые посещаемые кабинеты расположатся на нижних этажах.

Особое внимание при проведении работ уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. Каждая поликлиника получит дополнительные энергомощности для подключения нового и современного оборудования.

Кстати, в поликлинике на Флотской будет кабинет с рентгеновским аппаратом типа “U-дуга”. Установка предназначена для многопрофильных исследований. С ее помощью можно добиться самых высоких результатов диагностики.

“В отделке этих помещений будут использоваться специальные электроизоляционные материалы, устойчивые к воздействию излучения и радиации”, – рассказал руководителя департамента капитального ремонта Денис Лебедев.

Он также сообщил, что в поликлиниках обустроят дневные стационары общей площадью более 240 квадратных метров на пять палат и восемь койко-мест.

Кроме того, в этих двух медучреждениях обновят инженерные системы, лифты, окна и двери, произведут монтаж новой вентиляции, утеплят фасады, сделают высококачественную отделку помещений и приспособят помещения для маломобильных граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник – в нее добавили еще 60 поликлиник. Также градоначальник сообщал о дополнительном финансировании программы. По словам мэра, на ремонт медучреждений будет потрачено еще 7,5 миллиарда рублей.

Кстати, уже завершился капитальный ремонт четырех поликлиник – в районах Тимирязевский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино.