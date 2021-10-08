 

Елизавета II начала готовить к передаче короны старшему сыну принца Уильяма

08.10.2021, 14:54, Разное
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Елизавета II некоторое время назад начала готовить к передаче короны старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Она стала чаще видеться с 8-летним правнуком, которого считает смышленым.
В очереди не британский престол после смети Елизаветы II первым стоит ее сын принц Чарльз. За ним следует внук монархини принц Уильям. После него третьим по счету является принц Джордж, первенец Кейт Миддлтон и ее супруга. Правнук часто бывает на аудиенциях у королевы Елизаветы II. Несмотря на то, что мальчику восемь лет, его готовят к передаче короны. Монархиня со своим сыном и старшим внуком делала это гораздо позже.

Елизавета II уже успела оценить остроумность принца Джорджа. Весной нынешнего года она отметила 95-летие. Монархиня не может ждать, когда правнук подрастет, поэтому подготовительные мероприятия начала проводить сейчас. По информации портала iReactor, она показывает принцу Джорджу кадры из семейной хроники, знакомит его с выдержками из дневников, которые вела в юности.



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