Названы три сигнала диабета второго типа, которые могут остаться незамеченными

Медики назвали сигналы сахарного диабета второго типа, которые могут оказаться незамеченными. Всего они выделили три таких признака.

Иногда сахарный диабет второго типа не дает о себе знать на первых парах. Однако уже тогда наблюдаются проблемы с выработкой инсулина и повышенным уровнем глюкозы в крови. Если заболевание не лечить, то концентрация сахара продолжит расти. Многие люди даже не подозревают о том, что находятся в группе риска, поскольку есть «тихие» признаки патологии.

Человек может чувствовать ощущение, как от уколов иглами. Такое покалывание провоцируется из-за высокого уровня глюкозы в крови. Наиболее часто оно появляется в ногах.

Еще одним скрытым признаком является кожный зуд. Человек чешется чаще, нежели обычно. Кроме того, не нужно игнорировать кожные повреждения, заживление которых происходит слишком долго.

По словам врачей, эти признаки не обязательно указывают на диабет или же гипергликемию. Однако, если они фиксируются часто, то нужно обратиться к врачу для прохождения обследования.

Источник: www.medikforum.ru