 

Названы три сигнала диабета второго типа, которые могут остаться незамеченными

08.10.2021, 14:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики назвали сигналы сахарного диабета второго типа, которые могут оказаться незамеченными. Всего они выделили три таких признака.
Иногда сахарный диабет второго типа не дает о себе знать на первых парах. Однако уже тогда наблюдаются проблемы с выработкой инсулина и повышенным уровнем глюкозы в крови. Если заболевание не лечить, то концентрация сахара продолжит расти. Многие люди даже не подозревают о том, что находятся в группе риска, поскольку есть «тихие» признаки патологии.

Человек может чувствовать ощущение, как от уколов иглами. Такое покалывание провоцируется из-за высокого уровня глюкозы в крови. Наиболее часто оно появляется в ногах.

Еще одним скрытым признаком является кожный зуд. Человек чешется чаще, нежели обычно. Кроме того, не нужно игнорировать кожные повреждения, заживление которых происходит слишком долго.

По словам врачей, эти признаки не обязательно указывают на диабет или же гипергликемию. Однако, если они фиксируются часто, то нужно обратиться к врачу для прохождения обследования.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Главный редактор RT призвала запретить Facebook на территории России

23.07 / От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны

19.01 / Аналитик Бодрова рассказала об изменении курса рубля после инаугурации Байдена

10.03 / “Эскалация уже началась”: на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины

27.04 / Свекольный сок может нормализовать артериальное давление

25.06 / Синоптики рассказали о погоде в России в конце июня

24.06 / Юлианна Караулова впервые вышла в свет после рождения ребенка

25.03 / Мнение: Системный отказ

07.07 / Агата Муцениеце не станет навязывать детям «взрослую» точку зрения

19.02 / Мнение: О повторном повышении пенсионного возраста: когда и как?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика