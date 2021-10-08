 

“Евровидение-2022” состоится в итальянском Турине

08.10.2021, 14:54, Разное
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Названо место, где весной пройдет вокальный конкурс «Евровидение-2022». Италия решила, что он состоится в городе Турин.
В Италии устраивалось голосование среди городов, которые примут «Евровидение». Мэр Турина очень хотел, чтобы конкурс в 2022 году состоялся в северной части страны.

Изначально о своем желании организовать «Евровидение», изъявили 17 городов. Однако заявки подали мэры 11 населенных пунктов. Среди претендентов также были Римини, Болонья, Милан, Пезаро. Кандидатура Турина уже официально подтверждена.

Италия примет песенный конкурс, поскольку в прошлом году в рамках вокального противостояния победила группа Maneskin. Тогда мероприятие проводилось в Роттердаме, пишет портал Newinform.

В целом «Евровидение» было создано на основе модели итальянского конкурса песни, проводимого в Сан-Ремо. Организатором мероприятия выступает RAI. За всю историю конкурса представители Италии выигрывали его три раза. До триумфа группы Maneskin последняя победа была зафиксирована в 1990 году.



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