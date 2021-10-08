 

NTD – в Калифорнии продолжается сбор нефти после утечки на трубопроводе

08.10.2021, 14:46, Новости дня
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В США продолжают устранять последствия разлива около 3000 баррелей нефти, произошедшего в Тихом океане недалеко от Калифорнии. Как пишет NTD, бедствие уже привело к гибели тысяч животных, загрязнению охраняемых угодий и закрытию пляжей в нескольких городах. Очисткой береговой линии занимается около полутора тысяч работников.

На пляжах Южной Калифорнии продолжают устранять последствия разлива нефти. Её в Тихий океан вылилось около 3000 баррелей. Бедствие уже привело к гибели тысяч животных, загрязнению охраняемых угодий и закрытию пляжей в нескольких городах округа Ориндж к югу от Лос-Анджелеса.

Береговая охрана США опубликовала видео с повреждённым трубопроводом, откуда произошла утечка. Водолазы сообщили, что участок длиной более 1200 метров смещён и изогнут, как тетива лука. Нефть вытекала через тонкую щель.

Трубопроводом управляет компания Amplify Energy. Об аварии стало известно в прошлую пятницу. К утру субботы трубопровод перекрыли.

В целом очисткой береговой линии в округе занимается около полутора тысяч работников.

ДЖОН ВИЛЛА, директор заповедника болотных угодий: В субботу за шесть с половиной часов установили заграждения, которые вы видите позади меня. Это остановило значительную часть потока в наши болотные угодья. Но полностью сдержать нефть не удалось.

Между тем ещё одна нефтяная авария произошла на втором по величине нефтеперерабатывающем заводе США в районе Хьюстона. Выброс случился на гигантском резервуаре для хранения сырья.

Сообщений о пострадавших не поступало. В настоящее время проводится сбор нефти, а компания расследует причину аварии.

Завод принадлежит Marathon Petroleum Corp. Его производительность — 593 тысячи баррелей в день.

Дата выхода в эфир 07 октября 2021 года.



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