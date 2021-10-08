“Красивые девочки всегда выбирают мощных парней”. Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских

“Красивые девочки всегда выбирают мощных парней, потому что знают, что их будут любить. А смазливые парни знают, что они хороши собой, и зачастую любят себя больше партнера. Не всегда, конечно. Бывают сбалансированные божественно красивые пары, кроме голливудских. В них я не верю – знаю, как оно там, но тоже не без исключений, подтверждающих правило. Но я всегда поражался, как эта красотка выбрала меня. Она просто знает, что я люблю ее безумно, гораздо больше самого себя”, – написал артист.

“Леша, это так приятно и так мило. Я так тебя люблю”, – ответила ему Каменских.

“Это так трогательно”, – прокомментировали фолловеры.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступали в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

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