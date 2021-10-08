Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Сечин и Ходорковский встречались в Лондоне, подписали соглашение о прекращении взаимных претензий. В сухом остатке Ходорковскому упало $600 млн

Гордон спросил у собеседника, действительно ли замглавы правительства РФ Игорь Сечин дал деньги Ходорковскому после выхода из тюрьмы.

“Ну, не то что он дал… По моим данным, Сечин и Ходорковский встречались в Лондоне, подписали соглашение о прекращении взаимных претензий между какими-то компаниями. И благодаря этому в сухом остатке Ходорковскому, или [российскому предпринимателю Леониду] Невзлину, или кому-то еще упало $600 млн”, – отметил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций “дочек” нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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