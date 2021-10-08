 

“Слуги народа” начали массово удаляться из чата фракции после комментариев Третьяковой о смерти Полякова

08.10.2021, 14:36, Новости дня
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По его словам, чат покинули по меньшей мере 15 нардепов.

“Если в чате такое начинают писать, то, считаю, он не нужен. Решать какие-то вопросы мы можем здесь, в зале”, – отметил Качура.

Согласно скриншоту, который опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews, из чата, в частности, вышли нардепы от “Слуги народа” Сергей Нагорняк, Ирина Верещук, Богдан Яременко, Андрей Холодов и Качура.

Скриншот: PavlovskyNews / Telegram

Ранее сегодня лидер депутатской группы “За майбутнє” Игорь Палица обвинил Третьякову в неуважении к умершему Полякову.

Ее могут временно отстранить от пленарных заседаний после сообщения в чате фракции “Слуги народа”. Комментируя смерть Полякова, она написала, что стало “одним врагом меньше”.

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией “Слуга народа” в 206-м избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе “За майбутнє”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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