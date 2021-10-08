 

Атомные часы остановились

08.10.2021, 14:22, Новости дня
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Сотрудники NASA сообщили об остановке атомных часов, которые находятся на космическом зонде Orbital Test. Это случилось еще 18 сентября, но в СМИ информация попала только недавно.

Атомный хронометр располагался в футляре с размером стороны 25 сантиметров. У часов ртутно-ионная конструкция, которая в условиях открытого космоса позволяет отсчитывать время с особой точностью. Кстати, часы должны были остановиться еще год назад, говорят специалисты. Но период эксплуатации удалось продлить.

 Теперь в NASA думают над запуском аппарата с другими атомными часами. Ученых, кроме прочего, интересует возможность использования таких хронометров также и в условиях земной гравитации на поверхности нашей планеты.



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