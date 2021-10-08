Космический зонд New Horizons определил, из чего состоят горы на Плутоне

Пролет отправленного в дальний космос аппарата New Horizons позволил лучше понять, как выглядит поверхность Плутона. В частности, ученых давно интересует, из чего состоят горы на этой далекой планете.

Ранее существовала версия о так называемом криовулканизме. Согласно предположениям исследователей, из недр маленькой планеты извергается некое вещество, которое тут же замерзает, так как Плутон находится на дальних подступах к Солнцу и получает слишком мало энергии от нашего светила.

Полученные данные полностью не опровергают эту гипотезу, однако позволяют усомниться в ней. Зонд прислал снимки, на которых кратеры вулканов выглядят слишком маленькими. Таким образом, горы могут иметь совершенно иное происхождение.