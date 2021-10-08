Минск опроверг сообщения о стрельбе пограничников в сторону Польши

Заявления о применении белорусскими пограничниками оружия не соответствуют действительности, сообщил официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«В предыдущие сутки ни на одном из участников государственной границы оружие не применялось», – сообщил Бычковский ТАСС.

Ранее в пятницу официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники якобы стреляли в сторону польских. Она предположила, что огонь велся холостыми патронами.