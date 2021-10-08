 

Минск опроверг сообщения о стрельбе пограничников в сторону Польши

08.10.2021, 14:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗаявления о применении белорусскими пограничниками оружия не соответствуют действительности, сообщил официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«В предыдущие сутки ни на одном из участников государственной границы оружие не применялось», – сообщил Бычковский ТАСС.

Ранее в пятницу официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники якобы стреляли в сторону польских. Она предположила, что огонь велся холостыми патронами.



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