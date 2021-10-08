 

Захарова отреагировала на предложение западных СМИ «отменить» Facebook

08.10.2021, 14:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОфициальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обложку журнала Time, призывающую удалить или «отменить» Facebook.

«Это обложка журнала Time, которая предлагает аудитории определиться, удалять Facebook или нет. Все это на фоне фотографии обескураженного (главы компании Марка) Цукерберга. Интересно, что, воспроизводя программные настройки, ролик использует слова «удалить» и «отменить» – в этом заключается неширокий выбор. И неизвестно, что хуже», – написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что по западным стандартам это должно рассматриваться «как давление на представителя медиа и сами «новые медиа», возможно даже «прямая угроза».

«В подобных случаях ссылки на то, что это юмор или сарказм, обычно не работают. Но что-то пошло не так, и высокие стандарты нарушены самими же журналистами. Вот так великая философская мысль, порожденная западной цивилизацией, «to be or not to be» (быть или не быть – прим. ВЗГЛЯД) превратилась в «delete or cancel (удалить или отменить)», – заключила представитель МИД.

Культура отмены (канселлинг) – это возникший в США и Европе социально-политический термин, современная форма остракизма, при которой человек или определенная группа лишаются поддержки и подвергаются осуждению в социальных или профессиональных сообществах как в онлайн-среде и в социальных медиа, так и в реальном мире.

Термин также определяется как «прекращение поддержки человека» или как «прекращение поддержки публичных фигур и компаний после того, как они сделали или сказали что-то, что считается возмутительным или оскорбительным».

TIME's new cover: Facebook won't fix itself https://t.co/qFgXOZgawa pic.twitter.com/fsc8QLIEkF

— TIME (@TIME) October 7, 2021

Напомним, Цукерберг попал на обложку Time после крупного сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, а также на фоне слушаний по вопросу безопасности детей в интернете в США, где в центре внимания оказалась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, обвинившая компанию в распространении провоцирующего ненависть контента ради прибыли.



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