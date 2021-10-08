Мнения: Есть, за что Нобелевскую премию мира давать

Михаил ВИНОГРАДОВ, президент фонда «Петербургская политика»: По поводу Нобелевской премии – немного двойственно. С одной стороны, победителей не судят и хорошо, когда соотечественников ценят. Моральный успех и все такое.

Михаил ВИНОГРАДОВ, президент фонда «Петербургская политика»: По поводу Нобелевской премии – немного двойственно. С одной стороны, победителей не судят и хорошо, когда соотечественников ценят. Моральный успех и все такое.

С другой, все-таки смело называть «Новую газету» хорошим изданием. Там… общее уныние-депрессия, перемежаемая временами сильно коммерческими материалами и раскапыванием довольно сомнительных тем вроде «синих китов». Такая печатная версия «Яблока». Это я не в осуждение говорю, да и было бы странно сегодня кого-то осуждать. «Новая газета» вправе быть такой, какой она нравится себе и читателям. Источник

Федор ЛУКЬЯНОВ, журналист: Нобелевская премия мира-2021 вполне в тренде этой организации. Нобелевский комитет постоянно обжигается на политиках, им за что-то дают, а потом получается конфуз. Последний раз неудобно получилось с премьер-министром Эфиопии – наградили за миротворчество, а он ну воевать! Да и с Обамой тогда не очень зашло. Короче, премии активистам надёжнее.

Нобелевский комитет всегда стремится влиять на международную повестку, поддерживать всё хорошее против всего плохого. Сейчас все хорошее и всё плохое – в сфере информации, в таком мире иллюзий живём. Так что логично туда и направлять усилия. Что и сделано. А как относиться к конкретным персонам и оценивать их деятельность – дело вкуса, Нобели, в конце концов, никогда не настаивали на объективности, премия частная, имеют право.

Сфера информации сегодня – самая политизированная и даже уже мифологизированная. Мифы от реальности неотделимы. Значит, правильно наградили. Источник

Владимир КОРНИЛОВ, политолог: Беседую сейчас с Захаром Прилепиным. Он мне открыл глаза на заслуги Дмитрия Муратова. Оказывается, это именно Муратов выгнал из «Новой газеты» Аркашу Бабченко. Ну что ж, это меняет дело! Значит, есть за что Нобелевскую премию мира давать. Источник

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ, журналист: Всем известную премию в этом году мог получить либерализм революционный, с мандатом из ЦРУ, Ми-6, БНД, что там еще, а получил либерализм номенклатурный, с мандатом сами понимаете откуда (но только – тсс!).

Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые, радости никакой. Тем не менее, приходится поддержать. У меня тоже по этому поводу неоднозначные чувства. Наша жаба, возможно, полезнее ихней гадюки, особенно если нельзя сделать так, чтобы они обе куда-нибудь уползли и упрыгали, но прекрасной принцессой она от этого не становится.

Будем утешать себя тем, что Россию на глобальных ярмарках пока еще не представляют арабские танзанийцы из Занзибара. Впрочем, почему это не представляют? Евровидение было только что. Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что Нобелевку ему дали за это, а не как обычно. Поздравляю! Источник

Вадим ГОРШЕНИН, председатель совета директоров «Правда.ру»: С Муратовым получилось совсем смешно: выходит, что одним из условий успешной мировой журналистики "во имя мира" является постоянное использование на страницах издания "размещалова", т.е. заказных публикаций. Как-то давно в одном из наших изданий был опубликован рейтинг антироссийских изданий, в котором на каком-то достаточно высоком месте оказалась "Новая газета". Муратов подал на меня иск в суд. И – проиграл. Источник

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