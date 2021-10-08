Выглядят эффектно, хоть и делать их просто. Прически на волосы средней длины, которые в моде

Волосы средней длины обладают прекрасным свойством – универсальностью. Благодаря ему можно позволить себе и прическу с волнистой или прямой укладкой, и хвосты различного исполнения, и плетения, и более сложные конструкции.

Совсем не обязательно быть профессиональным специалистом парикмахерского искусства, чтобы разнообразить свой внешний вид. Волосы средней длины позволяют экспериментировать. Предлагаем вашему вниманию легкие в исполнении прически.

Укладка при помощи утюжка

Выпрямленные и слегка приподнятые вверх пряди помогут создать гармоничный и ухоженный образ.

Низкий хвост

Этот элемент прически идеально сочетается с лицом правильных очертаний. В этом случае подойдет и естественный спортивный стиль, и эффектный макияж для деловой встречи.

Кудрявый пучок

Зендая выглядит безупречно на данном селфи. Небрежно собранные на макушке при помощи резинки кудрявые локоны идеально смотрятся на ее лице.

Голливудские волны

Что может быть круче? Голливудские волны никогда не выйдут из моды. Достаточно сделать ровный пробор и завить пряди при помощи крупных бигуди или специальных щипцов. При необходимости можно использовать заколки. Но обязательным элементом является ярко-красная помада.

Прическа с эффектом мокрых волос

Такая укладка сделает ваш взгляд дерзким и уверенным. Вы почувствуете на себе мужские взгляды и будете неотразимы.

Для этого достаточно использовать любое средство для укладки волос с мокрым эффектом. Его нужно нанести от корней до кончиков, расчесать и слегка взбить для придания легкого объема волосам.

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Плетения

Узкие косички способны придать вашему лицу долю непосредственности. Это завораживает и напоминает о том, что лучшей половине человечества свойственны наивность и ожидание романтики и приключений.

Очень простые в исполнении плетеные косички по обе стороны пробора, закрепленные обычными резинками для волос, представила Хейли Бибер, представительница голливудской династии. Выбрав этот вариант прически, она продемонстрировала естественную структуру своих волос.

Конский хвост

Это высокая прическа делает ее обладательницу смелой и уверенной. Для большего эффекта рекомендуем слегка завить концы волос вверх и зафиксировать лаком.

Такую прическу демонстрирует Ким Кардашьян – американская актриса и фотомодель.

Классический прямой пробор

Селена Гомес демонстрирует этот образ и показывает его актуальность в любое время. Волосы при этом должны быть отполированными. Тогда вы будете выглядеть элегантно.

Заколка-краб

При помощи этого приспособления очень просто собрать волосы в естественный пучок и выглядеть при этом безупречно.

Этот минималистический вариант прически демонстрирует супермодель из Британии Рози Хантингтон-Уайтли.

Итак, проявляя фантазию, можно быстро и эффектно укладывать волосы средней длины и быть каждый день неповторимой.