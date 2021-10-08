Увела женатого и скинула 22 кило: как живет звезда “Ворониных” Юлия Куварзина

Известная 46-летняя актриса Юлия Куварзина прославилась благодаря роли многосерийном ситкоме “Воронины”. Там актриса сыграла роль добродушной Насти, жены Лени, и мгновенно стала популярной.

Куварзина видела себя актрисой с детства, но родители были против такой профессии для дочери, поэтому занимали девочку всевозможными кружками в других направлениях. Однако Юлия все-таки исполнила мечту детства и поступила в школу-студию МХАТ к Табакову. Так началась ее актерская карьера.

Первой судьбоносной ролью для Куварзиной стала работница компании “Зима-Лето” в сериале “Не родись красивой” — актрису стали узнавать и любить зрители. После этих съемок карьеры Юлии пошла вверх — она получила еще несколько неплохих ролей и в 2009 году попала в “Воронины”.

Со своим бывшим мужем, актером Алексеем Аптовцевым, артистка познакомилась, когда тот был женат. Юлия и Алексей играли на одной сцене театра, положили друг на друга глаз, но отношения не получили развития до тех пор, пока актер не ушел из семьи. Несмотря на это, артистка вовсе не считает, что она разрушила семью — так она заявила в одном из выпусков передачи “Судьба человека” Бориса Корчевникова.

“Мне кажется, увести можно… овцу, козу, но не человека”, — заявила Юлия.

Однако в 2008 году, после многолетнего романа, пара поженилась, через несколько месяцев после свадьбы у супругов родилась дочка Елизавета, а в 2019 году они развелись. Как рассказала Куварзина, основной причиной стало то, что они с возлюбленным потеряли общую ниточку и перестали бороться за отношения.

Несколько лет назад артистка, которая привыкла исполнять роли добродушных пышек, похудела на 22 килограмма. Юлия обратилась к специалисту, выполняла все его рекомендации и избавилась от ненавистных складок, однако приобрела проблемы в кадре. Чтобы вернуть зрителя ту себя, к которой они привыкли, актрисе приходилось подкладывать под одежду разные вещи.

Сейчас Куварзина много играет в театре, радует своих поклонников яркими фото в “Инстаграм” и воспитывает 13-летнюю дочь Лизу.