 

По программе реновации с начала 2021 года расселили более 30 домов

08.10.2021, 14:04, Разное
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Из 31 дома 24 уже демонтировали по технологии “умного” сноса. Основные принципы такого подхода – экологичность, максимальная переработка отходов от старых домов и их повторное использование.

В 2021 году планируется переселить порядка 30 тысяч жителей. Уже сейчас обладателями новых квартир с полной отделкой класса комфорт стали 14,1 тысячи человек.

За тот же период 2020 года в Москве расселили 26 домов, уточнил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. “Это свидетельствует в первую очередь о слаженной работе всех причастных органов исполнительной власти города”, – отметил чиновник.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о включении дополнительных 10 стартовых площадок в программу реновации. На них построят 177,3 тысячи квадратных метров нового жилья, что позволит расселить 36 старых домов (2537 квартир). Сейчас в них проживают 6,5 тысячи человек.

Московская программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошло 5176 домов с общей площадью квартир 16,4 миллиона квадратных метров. По итогам реализации программы жилищные условия улучшат более миллиона москвичей. Для строительства новых домов подобрано 523 стартовые площадки.

Переселенцы переезжают в пределах своего района. Зачастую новое жилье находится в нескольких десятках метров от сносимых домов.

Участники программы реновации сохраняют привычную городскую среду. Они продолжают пользоваться теми же остановками общественного транспорта и станциями метро, школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и торговыми центрами.



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