Посол ЕС Эдерер назвал две причины для беспокойства РФ из-за цен на газ

Посол ЕС Маркус Эдерер прокомментировал ситуацию с ценами на газ. Он назвал две причины, почему РФ необходимо переживать по этому поводу.

Страны ЕС переживают по поводу роста стоимости на энергоносители. Газовый вопрос на уровне 27 государств будет обсуждаться 21-22 октября. Посол считает, что он должен беспокоить не только Брюссель, но и Москву.

Есть несколько причин для беспокойства Кремля. В частности, высокая стоимость газа ускорит процесс полного перехода на возобновляемые ресурсы. Кроме этого, РФ может потерять репутацию надежного поставщика «голубого топлива» на фоне происходящих экономических событий. Безответная реакция РФ в Европе, вероятно, воспримется, как попытка давления, чтобы ускорить запуск проекта «Северного-потока-2».

Рост стоимости сырья объяснил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, наблюдается отставание от сроков по закачке топлива в подземные хранилища Европы. Кроме того, фиксируется увеличение спроса, поэтому произошли изменения в ценообразовании. Миллер отметил, что компания в полном объеме реализует возложенные на себя обязательства, пишет портал «Политэксперт».