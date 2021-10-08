 

Азиза о жене Шаляпина: «Жива и прекрасно себя чувствует»

08.10.2021, 14:00, Разное
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Певица Азиза уверена в том, что Татьяна Дэвис жива и прекрасно себя чувствует, а Прохора Шаляпина она просто ухищрено обманула. Азиза вовсе не осуждает Шаляпина за то, что он выбрал себе в жены женщину с немалым состоянием.
«Ему мало интересен богатый внутренний мир женщины, которая находится с ним рядом. Он и сам духовно богат. Интерес Прохора Шаляпина направлен на материальное состояние его спутницы и всем это прекрасно известно», – поделилась своим мнением исполнительница.

Азиза с полной уверенностью заявляет, что Дэвис сожалеет о своем браке и решила прекратить отношения с Шаляпиным, сообщив ему через близких родственников о своей кончине от ковида.

«Я не только артистка, но также имею и дар провиденья. Я сразу сообщила, что не могу увидеть Татьяну Дэвис среди мертвых. Женщина хлопала ресницами, с неудовольствием топнула ногой! Она явно подписалась на ковидную инфекцию с летальным исходом. Умерла, так умерла. Значит, для чего-то ей это необходимо. Но я знаю, что она жива и прекрасно себя чувствует. Ходит в данный момент по магазинам, которые ей по душе, гуляет по привычным тропинкам. Лично я ей могу только пожелать благополучной, долгой, а главное, взаимной любви», — поделилась своим взглядом на происходящее Азиза.



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