 

Ксения Бородина мечтает родить третьего ребенка от достойного мужчины

08.10.2021, 14:00, Разное
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Популярная российская ведущая Ксения Бородина заявила, что мечтает стать мамой в третий раз. Она не против родить малыша, если встретит достойного мужчину.
В августе нынешнего года Ксения Бородина официально развелась со своим вторым супругом Курбаном Омаровым. Причину расставания с бизнесменом она не называет. Кроме этого, ведущая дала понять, что не желает даже общаться с ним. Во втором браке она родила дочь Теону, которая в этом году отметит 6-летие. Также звезда проекта «Дом-2» воспитывает наследницу Марусю от предыдущих отношений.

Фанаты поинтересовались у знаменитости, готова ли она стать матерью в третий раз. На это 38-летняя ведущая ответила, что не против родить ребенка, если встретит достойного мужчину и создаст с ним семью.

Бородина заявила, что Курбан Омаров совершил непростительный поступок, после которого к нему пропало все уважение. Она даже не собирается звать его на день рождение к дочери. В то же время ведущая не препятствует общению Теоны с родным отцом.

Пока сердце Ксении Бородиной свободно. Сейчас она участвует в проекте «Ледниковый период», поэтому думает только о катании на коньках. В свободное от работы и тренировок время она гуляет с детьми и выходит в свет в компании подруг, пишет портал «Глобал.МСК».



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