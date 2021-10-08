Вирус и человек: как создать барьер



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Можно ли сократить время лечения простуды?

Если уж вы простудились, то — лечись не лечись — время больничного займет примерно неделю. Дело в том, что специфического лекарства от острых респираторных заболеваний нет. Из 200 микробов, которые могут вызвать симптомы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), медицина знает подход только к вирусу гриппа и то с оговорками.

Как помочь иммунитету?

Самый простой способ помочь иммунитету — создать препятствие между инфекцией и организмом. Дозозависимый эффект работает для большинства вирусов: чтобы заболеть, нужно получить определенное количество вирусов. С одной стороны, это значит, что вероятность заразиться от случайно чихнувшего прохожего ниже, чем если бы заболел кто-то из домашних. С другой стороны, количество таких «проходных» контактов может набраться до критической массы и — встречайте простуду.

Распространение вирусных частиц. Источник: goonerua/freepik.com/ Адаптировано: МедПортал

Антивирусный барьер без маски

Лекарства с барьерной функцией рекомендует Минздрав как один из способов профилактики COVID-19. Эти препараты действуют локально — на коже и слизистых — и мешают микробам проникнуть в организм человека. Такой барьер, например, создают назальные капли на основе октенидина дигидрохлорида, гидроксиэтилцеллюлозы и декспантенола. Их выпускают под торговым названием МестаМидин-нос.

В 2021 году российские ученые исследовали свойства этого препарата. Они испытали устойчивость вирусов гриппа А и В, аденовируса, коронавируса ОС34, парагриппа и респираторно-синцитиального вируса к комбинации действующих веществ в каплях МестаМидин-нос. Оказалось, состав этих назальных капель за 60 минут полностью подавляет активность вирусов гриппа B, парагриппа, коронавируса ОС34 и респираторно-синцитиального вируса и значительно снижает концентрацию аденовируса и вирусов гриппа А.

Сами производители пишут, что капли МестаМидин-нос не только обладают антисептическими свойствами, но также увлажняют слизистую носа. В норме человек ежедневно выделяет около литра назальной слизи. Слизь задерживает частички бактерий и вирусов и за счет движений реснитчатых микроклеток эпителия эти патогены выводятся из организма.

Преимущества назальных капель МестаМидин-нос:

Создает физический барьер для вирусов и бактерий на слизистой носа.

Работает против возбудителей ОРВИ, включая коронавирус и вирусы гриппа.

Начинает снижать активность вирусов уже через 15 минут после применения.

Есть теория (1, 2), что когда воздух становится суше и холоднее — осенью и зимой — эпителий носа и назальная слизь охлаждаются и снижают свои защитные свойства. Вероятно, если поддерживать физиологический микроклимат верхних дыхательных путей, то и местный иммунитет станет крепче.

Кроме лекарственных препаратов, действующих на слизистых, для борьбы с вирусами и бактериями используют кожные антисептики. Такие средства могут быть в форме геля или спрея. Если эти же вещества используют для обработки неживых поверхностей, например, телефона или дверных ручек, они называются дезинфектантами. С момента появления нового коронавируса научное сообщество вплотную стало изучать, насколько эффективны антисептики и дезинфектанты в борьбе с COVID-19. Несмотря на то, что однозначного мнения еще не сложилось (1, 2), применение местных антисептиков скорее приветствуется.

Можно ли уберечься от контакта с микробами. Источник: МедПортал

Маски тоже нужны

Масочный режим сегодня едва ли подвергается критике со стороны медиков и научного сообщества. Необходимость и эффективность масок для профилактики инфекции единогласно поддерживают российские эксперты, а также их американские и британские коллеги.

Вот несколько правил ношения масок, которые нелишним будет напомнить.

Маски рекомендованы всем, даже людям с астмой и ХОБЛ, а также детям старше пяти лет.

Маски мешают распространять вирус бессимптомным вирусоносителям.

Для обычной жизни вне медицинского учреждения годятся тканевые или простые хирургические маски.

Маску не стоит трогать руками и надо менять каждые два-три часа или по мере ее увлажнения.

Вакцинированным от COVID-19 не надо спешить отказываться от масок: так меньше риск распространить вирус и больше вероятности защититься от дельта-штамма. (1, 2).

Социальная дистанция

Британские ученые на примере распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 выяснили, что риск подхватить инфекцию на улице чрезвычайно мал. Однако, ситуация меняется, если нарушена та самая «социальная дистанция». Небезопасным считается слишком близкий или длительный контакт. Риск усиливается, если люди вокруг активно передвигаются и разговаривают.

Дистанцирование при коронавирусе. Источник: freepik.com Адаптировано: МедПортал

Диалог лицом к лицу или контакт кожи.

Пребывание рядом на расстоянии до метра в течение 1 минуты.

Пребывание рядом на расстоянии до двух метров в течение 15 минут.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний предлагают считать безопасным для общения расстояние около 1 метра 80 см. Это расстояние примерно равно двум вытянутым рукам.

Если такую дистанцию с трудом еще можно выдержать на улице, дома эта задача кажется невыполнимой. Тем не менее, оптимистичные американцы настаивают на такой же дистанции между заболевшим человеком и его домашними.

Когда оптимизм идет вразрез с реалиями, стоит хотя бы помнить о гигиене рук и барьерных способах защиты от вирусов. Те же маски и МестаМидин-нос помогут снизить вирусную нагрузку на здоровых членов семьи.

ЗОЖ: укрепляемся изнутри

Какие бы меры предосторожности мы ни принимали, главную роль в борьбе с простудами, гриппом и «короной» играет иммунитет. Правило простое: чтобы быть здоровым, надо жить здорово. Тем более, принципы ЗОЖ для взрослых известны и просты.

Можем дать инфографикой, а не текстом