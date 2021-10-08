TVE – у каждого седьмого подростка в мире выявлены проблемы с психикой, а пандемия лишь усугубляет ситуацию

В мире проблемы с психическим здоровьем диагностированы уже у каждого седьмого подростка в возрасте от 10 до 19 лет, передаёт TVE со ссылкой на ЮНИСЕФ. При этом, как отмечается в материале, нынешняя пандемия коронавируса лишь усугубляет сложившуюся ситуацию.

АНДРЕ, подросток: Я чувствовал себя плохо. Меня тошнило. Я не хотел есть.

В свои 14 лет Андре уже знает, что такое тревожные состояния и депрессия. Своим публичным выступлением он хочет вдохновить других подобных ему молодых людей спокойно говорить об этих проблемах и просить помощи, если они в ней нуждаются.

ЖЕНЩИНА: Он храбрый человек. Думаю, что это устроенное нами открытое выступление поможет многим людям.

По данным ЮНИСЕФ, в мире среди подростков в возрасте от 10 до 19 лет более чем у каждого седьмого диагностированы проблемы с психическим здоровьем. Каждые 11 минут один молодой совершает суицид. Пандемия лишь усугубляет ситуацию.

КРИСТИНА ХУНКЕРА, отделение ЮНИСЕФ в Испании: В Испании 58 процентов подростков в определённый момент испытывают чувство тревоги, нервозности. А 11 процентов заявляют, что уже ощущали подавленность.

В мире лишь 2 процента средств, выделяемых правительствами на здравоохранение, идут на психическое здоровье. Здесь, в Испании, на это требуется больше ресурсов.

МАРИЯ АНХЕЛЕС ЭСПИНОСА, преподаватель возрастной психологии в Автономном университете Мадрида: Не хватает национальной стратегии по психическому здоровью, программы поддержки семей, школ.

ЛАРА ПАДИЙА, член консультационной группы ЮНИСЕФ: Поход к психологу стал почти привилегией, а такого быть не должно.

РАУЛЬ БЕРМЕХО, нейропсихолог: Также важное значение играет благоприятное окружение, где мальчики и девочки могли бы высказаться, чтобы при этом им не устраивали расспросы, их не осуждали и не навешивали на них ярлыки.

АНДРЕ: Лучше иметь хорошее психическое здоровье…

Как напоминает ЮНИСЕФ, лишь при наличии хорошего психического здоровья можно достичь по-настоящему развитого общества.

Дата выхода в эфир 05 октября 2021 года.