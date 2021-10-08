Le Figaro – сверхзвуковая ракета КНДР не испугала США

Северная Корея заявила, что успешно испытала сверхзвуковую ракету — новейшее оружие, которым обладает ограниченное количество стран в мире. Однако, как пишет Le Figaro, американские чиновники на это ответили, что мало такое оружие испытать, его ещё надо внедрить, построить всю инфраструктуру. Так что ни Пентагон, ни Сеул не слишком переживают по этому поводу и считают такие манёвры подготовкой к переговорам.



Reuters

«Ким Чен Ын преодолел звуковой барьер», — пишет Le Figaro о лидере Северной Кореи. Дело в том, что Пхеньян заявил об удачных испытаниях сверхзвуковых ракет. Если это на самом деле произошло, то КНДР войдёт в очень ограниченный клуб держав, обладающих передовым оружием, которое изменит характер войн в будущем.

Как отмечает автор статьи, скорость таких ракет больше километра в секунду. Но северокорейские власти не уточняли скорость своей ракеты Hwasong 8, отметив лишь, что испытания показали, что её полёт был под контролем и стабилен.

Впрочем, американские и южнокорейские военные скептически относятся к таким новостям. Они отмечают, что вся система Северной Кореи находится на начальной стадии разработки, а на её внедрение понадобится невероятно много времени.

В Пентагоне также уверены, что новое северокорейское оружие не может угрожать американской территории. «Испытывать — это одно, но внедрить новое оружие в большом масштабе — это другое. Северная Корея делает вид», — приводит автор статьи мнение одного из бывших западных военных.

Как пишет журналист, новость об испытаниях сверхзвукового оружия вписывается в общий контекст усилий Пхеньяна по разработке новых вооружений. Там за последнее время испытали также новую систему противовоздушной обороны, новую крылатую ракету, способную лететь на низкой высоте и быть из-за этого малозаметной, а также запустили баллистическую ракету с поезда.

Как отмечает автор статьи, лидер КНДР взял курс на новое оружие после неудачного саммита с Дональдом Трампом. Новая администрация США во главе с Джо Байденом выразила желание урегулировать проблему ядерного оружия Северной Кореи с помощью дипломатии, но КНДР отстранила протянутую к ней руку Соединённых Штатов, назвав это предложение «маскировкой для лицемерия и их враждебных действий».

Впрочем, несмотря на жёсткие заявления и испытания ракет, возможности для дипломатического разрешения остаются. По данным из дипломатических источников, стороны контактируют за кулисами. И, по мнению экспертов, КНДР пытается усилить напряжённость перед тем, как переговоры возобновятся. Это давняя стратегия этой страны, чтобы сесть за стол в более сильной позиции.

Ким Чен Ын идёт на резкие действия, но воздерживается от пересечения красной линии — испытаний межконтинентальных баллистических ракет, способных угрожать американской территории. При этом он не спешит выйти с Вашингтоном на переговоры. В свою очередь, Байден помнит о неудаче своего предшественника. С тех пор, как он пришёл в Белый дом, он держит актуальным своё предложение о переговорах с КНДР, поскольку его приоритет — избежать нового международного кризиса.

При этом в отношении своего южного соседа Северная Корея сохраняет двойственную позицию: то Ким Чен Ын критикует его ракетные испытания, то восстанавливает с ним военную горячую линию. У них заходила речь даже о проведении внутрикорейского саммита, но учитывая, что в Южной Корее скоро новые президентские выборы, эта идея пока отложена в долгий ящик, пишет Le Figaro.